Ciné Nui du 21 mars : spécial Ridley Scott

100% FENUA – En attendant le biopic Napoléon, nous évoquerons ses films, son approche et sa vision unique, à travers le regard des stars et des techniciens qui ont travaillé avec lui. Rencontre avec l’infatigable Ridley, qui enchaîne les films avec toujours autant de passion. Plus : Les destinations de tournage privilégiées de Ridley Scott, Ouarzazate au Maroc et « Wadi roum » en Jordanie.

Présenté par Ramzy Malouki