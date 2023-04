Ciné Nui du 18 avril : Premiers regards

100% FENUA – Cette semaine, Ciné Nui vous propose un premier regard sur les prochaines sorties. En avant-première, Nicolas Cage nous surprend dans son prochain film : RENFIELD. Nicolas Cage qui sera impressionnant en Comte Dracula.

Focus sur l’adaptation au cinéma du roman à succès, “ Dieu, tu es là ? C’est moi, Margaret”, avec Rachel McAdams qui est en tête d’affiche. Mark Duplass et Sterling K. Brown sont en duo. Ils jouent les derniers survivants de la planète dans le film « Biosphere ». Découvrez les images.

Dans la rubrique Plus, ne manquez pas une rencontre exclusive avec Patrick KilPatrick, le « super méchant » d’Hollywood : 170 films et séries télés et uniquement des rôles de bad guys.

Présenté par Ramzy Malouki