Ciné Nui du 17 octobre : Killers of the Flower Moon

100% FENUA – retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui.

A l’occasion de la sortie de “Killers of the Flower Moon”, Ramzy vous emmène en immersion au sein du plus important POWWOW (rassemblement d’indiens d’Amérique)des Etats-Unis.

La nation Osage au centre du nouveau film événement de Martin Scorsese, avec DiCaprio et De Niro.

Acteurs, consultants, producteurs et réalisateurs autochtones, ils luttent pour préserver leur culture et leur identité. Rencontre avec une légende vivante, la cinéaste canadienne Alanis Obomsawin, 91 ans.