Ciné Nui du 14 novembre : Apocalypse Cinéma

A l’occasion de la sortie du prochain Hunger Games « La Balade du serpent et de l’oiseau chanteur », Ciné Nui vous propose un zoom sur ce cinéma apocalyptique dont les thèmes sont souvent visionnaires. Il y a de nombreux films qui on traité de ces sujets : « Le Livre d’Eli » et les conséquences d’une catastrophe nucléaire, les régimes totalitaires de la saga « Hunger Games », l’épuisement des ressources naturelles dans « Mad Max », virus et pandémie dans « World War Z », et par extension les zombies. Nous ferons la visite d’une boutique unique au monde : le « Zombie Apocalypse store ».