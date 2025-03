Bien Dans Son Fare du 30 mars : fare perchés sur Moorea

100% FENUA – Retrouvez un nouveau numéro de votre magazine déco maison jardin du fenua.

Votre magazine Bien dans son Fare vous propose de partir en direction de l’île sœur : cette semaine nous prenons de la hauteur avec Patrick et ses fare hauts perchés.

Nichés en pleine nature, ces hébergements insolites offrent une expérience unique, entre confort et immersion totale dans le paysage luxuriant de l’île.

Et parce que Pâques approche à grands pas, nous vous avons préparé une rubrique spéciale tendance et déco. Cette semaine, Julie vous propose une table aux couleurs de Pâques : idéale pour recevoir famille et amis dans une ambiance chaleureuse et festive.

Présenté par Farerau Barff.