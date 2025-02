100% Fenua

Nous avons rendez-vous avec Guillaume, passionné de sculpture et des matières nobles comme le bois et la pierre. Il a créé un véritable musée dédié aux artistes locaux pour sublimer leurs réalisations et leur savoir-faire.

Notre rubrique est un portrait d’Evrard CHAUSSOY actuellement en exposition dans une galerie du centre ville de Papeete, ce sera l’occasion de faire sa connaissance.

Présenté par Farerau Barff.