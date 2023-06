Artistes Du Fenua : Alexander Lee

100% FENUA – Un enfant de Mahina que rien ne prédestinait à l’art et qui pourtant, de Tahiti à New York, a su conquérir la scène artistique internationale ! Plasticien inclassable, artiste pluriel, Alexander Lee traverse les cultures et questionne les identités. Toujours en mouvement, depuis son atelier à Tahiti, puis d’un continent à l’autre, notre camera le suit au fil de l’année 2022 dans l’intimité de son processus créatif.