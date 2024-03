La 2e édition des Aito Tu’aro

100% Fenua – suivez la deuxième édition des Aito Tu’aro organisée par le Comité Olympique de Polynésie française (COPF), animée par Olivier Huc et Tumata Vairaaroa.

Cet événement met en avant et récompense les athlètes les plus remarquables, ainsi que les bénévoles, les acteurs et les actrices du sport local en Polynésie. Les lauréats sont honorés dans 15 catégories distinctes. Tous les nominés ont été évalués par un jury pour déterminer les gagnants.

Parmi le jury, nous retrouvons le journaliste sportif de TNTV Oriano TEFAU mais aussi le directeur technique du Comité Olympique de Polynésie française Eric ZORGNOTTI.