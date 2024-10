15/25 : l’obésité en Polynésie Française

100% Fenua – Dans cet épisode de 15/25, nous abordons l’obésité en Polynésie française. Un jeune adepte de street workout nous parle de son mode de vie et des alternatives gratuites pour rester en forme. Ensuite, un Mister Tahiti évoque la problématique de l’obésité chez les jeunes et les défis de la perte de poids. Enfin, un médecin, président de l’association des diabétiques et obèses de Polynésie, nous explique les causes culturelles de l’obésité et propose des solutions.