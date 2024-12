100% FENUA – Dans cet épisode de 15/25, nous explorons les différentes options de logement étudiant. Un jeune partage son expérience de la vie seule et chez ses parents pendant ses études. Ensuite, la MOUVE (Maison des Œuvres Universitaires et de la Vie Étudiante) à l’UPF nous présente les aides disponibles pour les étudiants en quête de logement, et enfin, un agent immobilier propose d’autres solutions.