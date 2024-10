15/25 Adie (association Pour Le Droit À L’initiative Économique)

100% FENUA – Dans cet épisode de 15/25, nous découvrons l’ADIE et son impact en Polynésie. Deux conseillères nous expliquent le fonctionnement de l’association, les conditions et les profils qu’elle peut aider. Un jeune entrepreneur partage son expérience avec l’ADIE pour le soutien financier de son entreprise, et le directeur des opérations en Polynésie nous parle des services que l’ADIE offre aux entrepreneurs.