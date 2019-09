Un pôle sportif dédié aux sports de combat en projet à la Punaruu

Compte tenu de l’importance du chantier, une maîtrise d’ouvrage déléguée sera mise en œuvre avec Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), annonce le compte-rendu du conseil des ministres. La phase étude portera sur la construction d’un bâtiment R+1 dédié à la pratique des sports de combats.

Ces sports, tels que les arts martiaux traditionnels (judo, ju-jitsu, karaté, etc.), la boxe et plus récemment les sports en vogue de type self défense ou MMA (mixed martial arts), sont actuellement éparpillés dans différentes structures en Polynésie française. Afin de promouvoir ces sports de combats auprès des jeunes dans un environnement et des infrastructures adaptés avec un encadrement de haut niveau, il convient selon le gouvernement, de réunir au sein d’un pôle ces différentes disciplines.

