J’aime mon ile, le titre du Tahitien Rod’s refait surface sur TikTok : « Je suis carrément fier »

Sa chanson refait surface… 6 ans après. Sur TikTok, une internaute polynésienne a utilisé le titre « J’aime mon ile » de Rod’s. La vidéo publiée en juin 2024 a été vue plus de 84 000 fois. Mais surtout, elle a été le début d’une trend, comprenez une suite de vidéos similaires, dans lesquelles des iliens comparent leur vie chez eux à leur nouveau quotidien dans l’Hexagone ou à l’étranger.

C’est par des amis que le chanteur et compositeur du titre, Rodrigue de son vrai prénom, a appris le « buzz » du moment. « Plein de copains qui m’ont envoyé des messages, des MP, m’ont appelé, pour me dire que la chanson fait le buzz, qu’il y a des personnes de La Réunion, de L’ile Maurice, d’un peu partout dans le monde qui kiffent la vibe (…) Je suis carrément content, je suis carrément fier. Même des années après, je vois toujours un engouement pour cette chanson. »

Il y a 6 ans, cette chanson lui est venue « comme ça », raconte-t-il. « La chanson, c’était une de mes petites passions cachées. Chanter devant un public n’était pas mon truc, mais j’aimais faire la bringue avec les tontons, les copains du quartier. J’avais envie de faire passer un message avec mes mots. (…) Jai fait quelques voyages, ma femme. En fait, on s’est rendu compte que oui la vie en dehors, elle est bien, oui la vie en dehors, c’est plein de merveilles etc. Mais on n’est jamais mieux ailleurs que chez soi. »

Aujourd’hui Rod’s ne chante plus qu’entre amis, pour le plaisir, mais la nouvelle popularité de son titre pourrait lui donner envie de monter sur scène… « La popularité, tout ça, ça ne m’intéresse pas trop. Mais c’est vrai que si jamais ça me permet par exemple de faire des choses que je n’ai pas eues l’occasion de faire durant ma jeunesse, peut-être des petits concerts, pourquoi pas, carrément. Rencontrer des gens, discuter, pourquoi pas faire des feat avec quelques artistes, DJs locaux. En vrai, ça serait chouette, ça m’intéresserait. »

Le clip original