> de vous éloigner des câbles et poteaux électriques à terre



> de ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes;



> d'empêcher les enfants de jouer dans les cours d'eau, rivières etc. Risque d'accident et de maladies. Gare à la leptospirose.



> d'évacuer si besoin les habitations situées au bord des rivières, en liaison avec les maires et les services de secours;



> de limiter les trajets aux seuls déplacements urgents, en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, effondrements de la chaussée etc…



La vigilance jaune est maintenue aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent ce samedi après midi. Aux Tuamotu, la vigilance est levée sauf au Nord Ouest de l'archipel.En période de fortes pluies, il est recommandé :> de se tenir informer via la radio, la télé, internet