Vigilance orange pour fortes pluies et vents aux îles du Vent

Météo-France Polynésie a placé les îles du Vent en vigilance orange fortes pluies et en vigilance jaune pour vents forts la zone Tuamotu Ouest, Tuamotu Sud et Gambier.



L'épisode pluvieux touche actuellement les îles du Vent, plus particulièrement la côte Est de l'île de Tahiti.



Les communes de Tautira, Faaone et Hitia O Tera ont été impactées par les fortes précipitations durant la nuit.



Aucune victime n'est à déplorer. Cependant neuf maisons ont été endommagées par la montée subite des eaux des rivières.



Les mairies ont organisé des reconnaissances sur le terrain, réalisées par les sapeurs pompiers et les agents de la police municipale.



Pour l’heure, aucun relogement n’a été nécessaire.



La vigilance orange est toujours en cours aux îles du Vent. Des rafales de 60 à 80km/h peuvent être localement constatées aujourd’hui.



Le Haut-commissaire de la République appelle chaque citoyen à la prudence et à la vigilance, notamment les personnes habitant à proximité des cours d'eau et des zones exposées.