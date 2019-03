Vigilance orange fortes pluies et vents violents aux Australes

Météo France a placé les Australes Ouest (Rimatara et Rurutu) et les Australes Centre (Tubuai et Raivavae) en vigilance orange pour fortes pluies et vents violents.



La population des Australes est invitée à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :

- limiter les déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d'eau sur la chaussée ;

- ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

- ne pas s’approcher des lignes électriques tombées à terre ;

- ranger et fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

- être vigilant à l’envol et aux chutes possibles d’objets pouvant devenir des projectiles en cas de vents violents ;

- éviter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;

- suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

- en cas d’urgence, composer le 18 ou le 17.