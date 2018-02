Vigilance jaune sur une partie des Tuamotu, et Rapa

Le Nord-Ouest et le Sud des Tuamotu sont en vigilance jaune pour les orages ce vendredi matin. Sur l'archipel, Météo France prévoit Un temps perturbé avec pluies et averses parfois orageuses de vendredi à samedi. Seules les Gambier et l'Est Tuamotu devraient rester en marge, intéressées tout de même par un voile d'altitude pouvant être relativement épais.



Météo France a également maintenu la vigilance pour les vents forts à Rapa. Un temps gris et pluvieux parfois accompagné de grains orageux devrait se maintenir ce vendredi. Une accalmie est annoncée samedi.