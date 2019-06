Vigilance jaune pour la houle sur une grande partie de la Polynésie

Météo France a placé la majeure partie de la Polynésie en vigilance jaune pour la houle. A Tahiti et Moorea jeudi et vendredi, le temps s'annonce passagèrement nuageux, en particulier sur les côtes Sud et Est de Tahiti où des averses sont attendues. Elles débordent occasionnellement sur les côtes Nord et Ouest, voire jusqu'à Moorea, et généralement entre la mi-journée et le début de soirée. Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent faible à modéré venant au Sud-Est jeudi. Il se renforce vendredi, devenant modéré avec des pointes à 60 kilomètres/heure le long des côtes exposées.

Mer peu agitée à agitée. Arrivée d'une houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres 50/3 mètres jeudi, s'amortissant à 2 mètres/2 mètres 50 vendredi.