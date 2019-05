Vigilance jaune pour la houle sur la majeure partie de la Polynésie

Îles du Vent, îles Sous-le-Vent, Australes, Gambier et une grande partie des Tuamotu : Météo France a placé ce jeudi la majeure partie de la Polynésie en vigilance jaune pour la houle.



À Tahiti et Moorea, le ciel est nuageux à très nuageux ce jeudi, parfois couvert vendredi avec de la pluie ou des averses alternant avec des périodes d'accalmie. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius. Une houle pouvant aller jusqu'à 3 mètres est attendue ce jeudi, s'atténuant à 2 mètres 50 vendredi.



Samedi et dimanche, le ciel devient nuageux à très nuageux avec un risque de pluies et d'averses parfois accompagnées d'un grain. Lundi, les nuages sont encore présents mais les éclaircies pourraient être de retour.