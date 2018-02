Vigilance jaune aux îles du Vent, îles Sous-le-Vent et une partie des Tuamotu

Ce samedi Météo France a placé les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour les fortes pluies. A Tahiti et Moorea, les précipitations, parfois de forte intensité, pourront générer de forts cumuls, prévient Météo France.



Du côté des Tuamotu, l'ouest, le centre et le Nord sont en vigilance jaune également mais pour les orages.