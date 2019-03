Vigilance jaune aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent

Météo France a placé les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour la pluie et les orages. A Tahiti et Moorea. Un temps variable et incertain est annoncé jusqu'à dimanche soir. Des périodes ensoleillées, en général le matin et en fin de journée, alternent avec des épisodes perturbés durant lesquels le ciel est chargé et à l'origine d'averses ou de grains pouvant prendre un caractère orageux. Les cumuls de pluie peuvent alors être localement importants sur de courtes périodes. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.