Vent et houle : vigilance jaune sur la majorité du territoire

Ce lundi après-midi, Météo France a placé la majeure partie de la Polynésie en vigilance jaune pour le vent et la houle. Rapa a même été placé en vigilance orange. Une houle longue de Sud-Ouest est prévue pour la journée de mardi avec une hauteur de 4 mètres 50.



A Tahiti et Moorea, la grisaille persiste jusqu'à mercredi matin, les averses se cantonnent souvent aux côtes Sud et Est. Certaines peuvent être modérées sur les hauteurs. La suite de la journée de mercredi sera dominée par le soleil. Températures extrêmes prévues : 20 et 27 degrés Celsius. Vent de Sud-Est assez fort à fort. Pointes à 80 kilomètres/heure sur les côtes parallèle au vent.Mer forte à forte avec des hauteurs de 4 mètres à 4 mètres 50 générées par la conjonction de la mer du vent et la houle de Sud-Ouest.