Une soirée pour aider l'association Mata Hotu à participer au Congrès des fédérations des aveugles de France

L'association des déficients visuels de Polynésie Mata Hotu organise une soirée samedi à la salle paroissiale Maria No Te Hau. Le but est de récolter des fonds pour envoyer deux membres de l'association à Strasbourg à l'occasion du Congrès des fédérations des aveugles de France.

Le rendez-vous est donné samedi 25 mai de 19h à 22h30

Tarifs : 1500 Fcfp en pré-vent et 2000 Fcfp sur place. Contact 89 40 08 51