Cette année, la Maison de la culture a décidé d'innover en lançant une page Facebook officielle dédiée au Heiva i Tahiti. Les internautes pourront y retrouver les photos et vidéos de chaque groupe de chants et de danse dès leurs prestations terminées. Ils pourront également obtenir des renseignements ou encore des informations de dernière minute. c liquez ICI