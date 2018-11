Une opération de nettoyage des fonds marins le 17 novembre à Papara

L’association Tiamao Rava'i, en partenariat avec la mairie de Papara et le Syndicat spécialiste du tri des déchets, organisent une opération de nettoyage des fonds marins du quartier de Tiamao de 8 à 12 heures. La surface de nettoyage est prévue d’Afaaina jusqu’à la Pointe Enrich.

Le but est de sortir les déchets qui se sont accumulés au fil du temps dans nos aires maritimes. L'association lance un appel aux bénévoles.



Programme de la matinée

08H00 : Point de rassemblement au terrain AFAINA

08H15 à 08H30 : Recueil de Prière

08H30 à 11H30 : Collecte des déchets



3 points de rassemblement : Afaaina, Petit Mousse, Pointe Enrich



08H30 à 11H00 :

Ouverture d’ateliers :

- ateliers d’Apprentissage de plongée en apnée(M. ATEO Fernand)

- Tri de déchets (Fenua Ma)

- Le rôle de la direction des ressources marines et minières



Plus d'infos au ​40 547 542