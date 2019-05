Une nocturne à Papeete pour la fête des mères

La 6édition de la fête des mères organisée par l’association des commerçants "Papeete centre-ville" a débuté ce vendredi matin et se poursuivra en nocturne ce soir à Papeete jusqu’à 21 heures. Les commerçants se mobilisent pour vous proposer plusieurs idées cadeaux.À la cathédrale, vous pouvez retrouver par exemple les artisans bijoutiers, et à la rue Jeanne D’Arc, du textile et des accessoires. Le quartier du commerce vous propose un atelier maquillage et le centre Vaima celui de massage.Au total, pour cette fête des mères 2019, ce sont près de quarante commerces de la capitale qui vous proposent des remises allant de 10 à 50%.Un événement qui s’achèvera samedi 25 mai à 17 heures.