Une baleine et son petit dans la passe de Papeete

L'association de protection des mammifères marins Mata tohora alerte : une baleine et son baleineau sont en ce moment dans la passe de Papeete. La gendarmerie et la direction de l'Environnement ont été prévenus. Les navires Aremiti et Terevau également.

Pour leur sécurité et pour ne pas perturber la navigation dans la rade Mata tohora recommande de rester à distance (300mètres).