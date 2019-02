Ce samedi matin, à 10 heures, le JRCC Tahiti a contacté la station de sauvetage en mer à la suite d'une inquiétude pour un voilier anglais parti de Panama (un homme seul à bord) avec lequel il n'avait plus de contact et dont la vitesse depuis plusieurs jours était tombée à 2 nœuds (quand elle devrait être plus rapide à une allure portante avec le vent actuellement sur zone).



Le JRCC demandait à la station de sauvetage de Hiva Oa de tenter un contact radio VHF avec le navire. Le référent pour le sauvetage à Ua Huka était également mobilisé, le navire se trouvant légèrement dans l'est-nord-est de Hiva Oa.



Mais le navire, estimé à plus de 180 nautiques de Hiva Oa, est hors de portée des moyens VHF disponibles à Hiva Oa et Ua Huka. Finalement, le Gardian de la Marine Nationale est envoyé et entre en contact avec le voilier vers 14h30 puis fait le point par VHF avec le président de la station de sauvetage de Hiva Oa. Le voilier a subi plusieurs avaries et ne peut plus communiquer que par VHF. L'arrivée est prévue sur Hiva Oa dans 4 jours.



Le sémaphore d'Atuona doit reprendre contact avec le voilier en début de semaine à venir.



(Avec communiqué de presse)