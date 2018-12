Un troc de jeux, jouets et livres avant Noël

L'épicerie Eco Vrac a ouvert il y a plus de 6 mois et Noelyn Faussanne ne relâche pas ses efforts. La patronne de la première épicerie sans emballages du fenua a décidé avec l'association Parent Autrement à Tahiti et Zéro Déchet Tahiti, de lancer un événement à quelques semaines de Noël : un troc de jeux, jouets et livres.Les participants sont invités à se présenter avec des objets en bon état, propres et complets. La règle : 1 pour 1. Mais il est aussi possible de déposer des jouets sans en prendre d'autres.Les jouets non récupérés seront donnés à une association pour les enfants.Pour participer, inscrivez vous vite, avant dimanche. Plus d'infos sur la page de l'événement. Cliquez ICI