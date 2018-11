Un marché du terroir spécial Noël à Punaauia

L'Edition spéciale Noël du Marché du terroir Hotu Umu no Punaauia aura lieu samedi 1 er décembre. Ce marché qui se tient dans les jardins de la mairie est le rendez-vous, mensuel des producteurs, des agrotransformateurs et des administrés de la ville de

Punaauia. Samedi, 50 exposants proposeront leurs produits.



Le programme :



*6h00 : Ouverture du Marché du terroir « Hotu Umu no Punaauia » en présence des élus de la commune de Punaauia



*9h00 : Découverte et dégustation de recettes de cuisine pour un Noël local, gourmand

et chic avec notre chef pâtissière Maheata BANNER



*10h00 : Découverte et dégustation de produits locaux revisités avec Nathalie CONVERT

de la Compagnie Agricole Polynésienne



*11h00 : Dégustation populaire de Ma’a Tahiti offerte par le Maire de la commune de Punaauia Simplicio LISSANT