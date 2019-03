Un Polynésien remporte 100 millions de Fcfp à EuroMillions - My Million

Vendredi 1er mars, un joueur du fenua a vu son code My Million être tiré au sort au tirage EuroMillions. Il a ainsi remporté 100 millions de Fcfp. La grille a été validée en Polynésie (la Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot, le lieu de validation).



Il s’agit du quatrième gain My Million en Polynésie depuis le lancement de My Million en février 2014.



Plus de 3,5 millions de joueurs français jouent à EuroMillions - My Million chaque semaine. Avec "My Million", les joueurs en France ont en moyenne une chance sur 4 000 000 à 8 000 000 d’être tiré au sort à chaque tirage, en fonction du nombre des grilles validées par les joueurs à chaque tirage.