Bientôt l'heure de la reprise au conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Pour les inscriptions, l'établissement organise trois jours de rencontres parents/professeurs. Ils sont prévu le mercredi 22 août de 8 h à 18 heures et les jeudi 23 et vendredi 24 août de 13 h à 18 heures.Ces trois journées seront consacrées à la fixation des horaires de cours et du paiement des frais pour la délivrance des cartes d'élèves et de la délivrance de diverses informations.La reprise des cours est prévue le 27 août.Pour les nouvelles demandes d'inscription, il est conseillé d'appeler le secrétariat (tel 40 50 14 14) et de venir à la encontre des enseignants. La fiche d'inscription se situe sur le site : www.conservatoire.pf