Travaux sur la RDO du jeudi 6 au vendredi 14 juin

Des travaux d’entretien des plantations sont prévus par la direction de l’équipement sur le terre-plein central de la RT 5 – Route de dégagement ouest (RDO) ou route des collines, dans les communes de Faaa et de Punaauia, pendant les jours ouvrés, du jeudi 6 juin au vendredi 14 juin, de 7 heures à 15 heures.



Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et, une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant la durée du chantier.