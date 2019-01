Travaux de nuit à Fare Ute à partir du 28 janvier

Des travaux d’extension du réseau de collecte d’eaux usées à Fare Ute dans la voie M et la voie R+ suite, située entre la société industrielle Kim Fa et Polynésie Transit, auront lieu à partir du 28 janvier, entre 19 heures et 5 heures, durant 8 semaines.



La circulation automobile et les parkings seront fermés durant les travaux ; un accès piétons sera aménagé.



La circulation automobile et les parkings seront rétablis en journée, en fonction des aléas rencontrés.