Le ministère de l’Equipement et des transports terrestres informe les usagers de la route que des travaux d’élagage sont prévus, ce dimanche 4 novembre de 7 à 16 heures à Papeete, sur l'avenue du Prince Hinoï et sur le boulevard Pomare, au Front de mer.

D'après un communiqué

Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue par la subdivision territoriale de Tahiti (S.T.T.) pendant toute la durée du chantier. Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier.