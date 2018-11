D'après un communiqué

Le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo, informe les usagers de la route du démarrage des travaux de pose du ralentisseur de Matatia, au PK 10,850, dans la commune de Punaauia, à compter du mardi 13 novembre à 20 heures jusqu’au mercredi 14 novembre à 5 heures du matin.Ces travaux ont pour but de sécuriser les riverains du quartier Tumahai en amont du nouveau pont et de réguler la vitesse des utilisateurs venant de la RT1 via le nouveau pont. Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier.