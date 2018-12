Toute la population de Faa'a invitée à accueillir Vaimalama Chaves

Ce vendredi 28 décembre à 17 heures, le maire Oscar Temaru et les membres du conseil municipal accueilleront Vaimalama Chaves, enfant de Faa’a. À cette occasion, un accueil traditionnel et chaleureux lui sera offert afin d'honorer son titre d'ambassadrice de la Polynésie et son couronnement à Miss France 2019. Les habitants de la commune de Faa'a sont également invités à la mairie pour accueillir notre Miss France 2019 comme il se doit.



Pour le bon déroulement de cet accueil, le portail d'entrée de la mairie sera fermé à partir de 16h45, plus aucun passage de véhicule ne sera autorisé. La réouverture du portail se fera une heure après l'arrivée de Vaimalama Chaves.