Téléchargez votre dossier d'inscription à l'UPF et l'ESPE

Le nombre maximal d'inscriptions en licence est limité à six. Au-delà, une demande dérogation doit être adressée au Président de l'université (article 1.1.2)

Progression en licence (article 10.1) : pour passer de L1 en L2, un étudiant doit avoir validé un semestre de L1 et au moins 15 ECTS du semestre non validé en L1. pour passer de L2 en L3, un étudiant doit avoir validé les deux semestres S1 et S2 de L1, ainsi qu'un semestre de L2 et au moins 15 ECTS du semestre non validé en L2.



Prise de rendez-vous en ligne

Depuis lundi, uniquement les réinscriptions

À partir du 5 juillet 2019

obligatoires

Chaîne d’inscription

A l’ESPE entre le 8 et le 12 juillet 2019 suivant les modalités communiquées aux candidats retenus.

entre le A l’UPF entre le 2 et le 4 juillet 2019 pour les réinscriptions uniquement, le 8 et le 12 juillet 2019 au matin, en fonction de la formation demandée et du profil des personnes.

Les futurs étudiants peuvent désormais retirer ou télécharger leur dossier d’inscription à l’UPF, en formation initiale et en formation continue, ou à l’ESPE. Un portail d’inscription en ligne les guide dans leurs démarches : www.upf.pf/inscriptions Pour les néo-bacheliers, les étudiants inscrits à l’UPF en 2018-2019 souhaitant se réinscrire, l'ensemble des informations et pièces à fournir (retrait des dossiers d’inscriptions) avant de se présenter sur la chaîne d'inscription est accessible depuis lundisur le portail d'inscription www.upf.pf/inscriptionou directement à l’UPF (service de la scolarité ou service de la formation continue) ou à l’ESPE.RAPPEL des règles d'inscription en licence, inscrites au sein du Règlement Général des Etudes :À partir du 17 juin, les prises de rendez-vous seront possibles via une adresse communiquée sur le site internet de l’UPF et sur le portail d’inscription.À partir du 5 juillet, 12 heures, les prises de rendez-vous préalables à toute inscription à l’UPF en formation initiale seront possibles via une adresse communiquée sur le site internet de l’UPF et sur le portail d’inscription.pour réserver un créneau sur la chaîne d’inscription.Concernant une formation à l40 803 954 - [email protected] - Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h à 16h - le vendredi de 7h30 à 11h3040 866 492 – [email protected] - Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 7h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h - le vendredi de 7h15 à 12h15