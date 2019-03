TNTV et Hiti FM annoncent un partenariat dans l'information et les programmes

Information



Soucieux de vous garantir chaque jour le meilleur accès à l’information possible, TNTV et Hiti FM se sont entendues pour la diffusion en direct radio des journaux télévisés de TNTV. Ainsi vous pourrez désormais retrouver à 18h le ve’a, en tahitien, suivi à 18h30 par le journal en français, en direct sur Hiti FM.

Un condensé des journaux télévisés de la veille sera également proposé chaque matin aux auditeurs de Hiti FM.



Programmes – Evénements



En plus de la diffusion en direct des journaux télévisés, Hiti FM proposera chaque jour à ses auditeurs de découvrir les temps forts des programmes de TNTV.



TNTV offrira également à Hiti FM une présence sur les principaux événements sportifs et culturels couvert par la chaîne du fenua. Vous pourrez ainsi suivre en direct à la radio des événements tels que la Air France Paddle, le Hawaiki Nui Va’a ou encore la coupe du monde de Beach Soccer en fin d’année.





A propos de Hiti FM : Fondée en 2014, Hiti FM est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association a pour objet la conception, la programmation et la diffusion de toutes émissions de radiodiffusion sonore. L’association se charge plus généralement de favoriser l’expression des différents courants socio-culturels et les échanges entre les groupes sociaux de la polynésie; soutenir, organiser ou participer à toute action sociale, culturelle ou sportive tout particulièrement en faveur des jeunes.



Hiti FM est une radio dite « de proximité », sa programmation musicale est essentiellement basée sur la musique Polynésienne d’antan et d’aujourd’hui.



Hiti FM est disponible aux fréquences suivantes : Tahiti 93.2 FM – Côte Ouest 106.2 FM – Moorea 103.4 et dans les Raromatai sur 100.3 FM