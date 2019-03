Semaine de la presse : les élèves du lycée Saint-Joseph de Pirae à TNTV

A l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, TNTV a reçu, jeudi 14 mars, les élèves du lycée professionnel Saint-Joseph de Pirae. Ils étaient 18 lycéens de seconde Bac pro - Gestion-administration, accompagnés de leur professeur de Lettres-Espagnol, Madame Silloux. Une plongée dans les coulisses de la chaîne qui a commencé par la rédaction, les studios pour se terminer par les services de la programmation et de la production.



Chaque année, TNTV ouvre ses portes pour accueillir, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, des élèves d'établissements scolaires du Fenua.