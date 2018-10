Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et ses dauphines sont les égéries du calendrier de la philatélie 2019, qui sera en vente dans les bureaux de poste à partir du 12 octobre. Pour l'occasion, une séance de dédicace est organisée le mercredi 17 octobre de 12 à 14 heures au 1er étage du bureau de poste de Papeete (Hôtel des Postes).Ce nouveau calendrier de l'OPT fait découvrir la bringue à l'ancienne avec les Miss et leurs amis danseurs Tavihau et Tapuarii, ainsi que Tamahei Pahoeani, Mister Tahiti 2018 , facteur à la Poste de Pirae.L'événement Facebook est à retrouver ICI