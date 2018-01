Run and bike ce samedi à Moorea

Infos pratiques



La commune de Moorea-Maiao organise une nouvelle édition du Run and Bike ce samedi 20 janvier.Cette action s’inscrit dans la continuité des actions menées en faveur de l’environnement et de la prévention des risques en deux roues, et aussi dans une volonté de promouvoir l’activité physique et ses bienfaits pour la santé.Le Run and Bike est un défi accessible à tous, qui se réalise en équipe de deux personnes : un co-équipier court et l’autre suit en vélo. Les rôles peuvent être interchangés autant de fois durant la course, l’objectif étant de passer la ligne d’arrivée en équipe.Le circuit proposé présente une boucle de 5 km. Le départ sera donné à 8h45 à Vaiare (face service technique communal). Les équipes partiront en direction d’Afareaitu, où les athlètes feront un demi-tour au Lagonarium pour rejoindre la ligne d’arrivée, en équipe, à Vaiare.L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les personnes âgées entre 13 ans et plus.: Samedi 20 Janvier 2018 – départ lancé à 8h45: Vaiare (face service technique communal)Léticia SCLABAS, chargée de communication de la commune de Moorea-Maiao(Tél) 40 55 08 36Direction de l’Aménagement et du Développement Durable (DADD)(Tel) 40 55 04 76