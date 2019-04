Pour l’inscription de votre enfant, pensez à venir muni des documents suivants :➡️ Acte de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille➡️ Copie de la carte d’assuré social (CPS) du parent demandeur et de l’enfant à inscrire➡️ Copie de la facture d’électricité (moins de 3 mois) du parent demandeur➡️ Certificat de radiation pour les élèves déjà scolarisés dans une autre école.Les parents devront remplir une fiche de demande d’inscription 2019-2020 à retirer à la Mairie de Pirae ou à télécharger sur http://www.pirae.pf/demarches-administ…/inscription-scolaire et joindre les documents cités.pour les inscriptions en STP :Sont concernées les écoles : Nahoata Primaire, Tuterai Tane Maternelle et Val Fautaua Primaire.La classe de STP ne pouvant recevoir que 20 enfants, des critères de sélection sont définis et l’enfant doit, en plus de respecter le découpage scolaire :• Avoir 2 ans révolus le jour de son entrée en classe (né en 2017).• Être issu de milieu prioritairePour les demandes de dérogations et les inscriptions en STP, les inscriptions se clôtureront le 17 mai à 11 heures.