dispositif spécial

en direct TV et Web

!

Crédit: TF1TNTV vous donne rendez-vous samedi à partir de 14h pour vivre une après midi consacrée a Vaimalama ChavesA partir de 16h TNTV sera en direct la parade de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Le cortège partira de la présidence pour descendre l'avenue Pouvanaa a Oopa. Un "dress code" est mis en place pour rendre ce moment encore plus spécial: tenue locale et couronnes de fleurs. En plus du cortège, des animations seront proposées au public.Pour ne rien manquer de l'événement, unsera mis en place. TNTV sera au coeur de ce rassemblement populaire pour vous faire vivre l'intégralité de la fêteVenez nombreux, en tenue locale, pour dire un grand mauruuru et communier tous ensemble avec notre nouvelle Miss France !