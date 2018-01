Record du monde Tahiti Ukulele : répétitions à Papenoo et à Moorea

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser pour battre le record du monde de ukulele le 24 février prochain. La liste des lieux de répétitions s'allonge régulièrement.Pour les habitants de la côte est de Tahiti, vous pouvez dorénavant répéter à Papenoo. Les séances auront lieu tous les jeudis à 17h à l'école Mamu. Avec Metua et Dorita Royer. Contact : 87375763.Sur l'île soeur, il y a désormais deux sites où vous pouvez vous réunir pour répéter:A Vaiare Pizza, tous les mercredis à 18h. Contact : 87 35 64 57Et à Paopao, la route du collège, quartier Nehemia, tous les samedis à 13h. Contact : Marinette Nehemia - 87 73 87 80Vous trouverez la liste des lieux de répétitions en cliquant ici Ensemble, faisons gagner le Fenua !