Raiatea - Le concours de pêche spécial Hawaiki Nui déplacé au 27 octobre

Jessica Doucet-Tuahu

L’association Toa Huri Nihi informe que son concours de pêche en haute mer spécial Hawaiki Nui se déroulera le samedi 27 octobre et non plus le lundi comme les années passées. Si le règlement du concours reste inchangé avec un départ à 7 heures et un stop fishing à 16 heures, la pesée elle se fera sur le portique de Toa Huri Nihi. Le jackpot est de 2 millions de francs pour le plus gros poisson de la journée.Le comité organisateur a décidé de modifier son planning pour permettre aux pêcheurs de participer aux deux concours prévus chaque année (l'autre étant organisé à Huahine) dans le cadre de la course Hawaiki Nui Va’a.