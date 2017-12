Pluies : les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance jaune

Ce vendredi Météo France a placé les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour les fortes pluies.

Un temps maussade est attendu jusqu'à dimanche soir aux îles Sous-le-Vent.

A Tahiti et Moorea jusqu'à dimanche soir, le ciel sera plus souvent encombré, s'accompagnant d'épisodes pluvieux localement de forte intensité selon météo France. Des grains pourront se développer entre la nuit prochaine et samedi avec un risque orageux.