Pluie, orage : vigilance jaune aux Australes

Météo France a placé l'ouest et le centre de l'archipel des Australes en vigilance jaune ce mardi. Un temps perturbé est annoncé de Rimatara à Rurutu jusqu'à mercredi soir. Sous une grisaille épaisse, averses, grains parfois orageux et périodes d'accalmie alternent. A Tubuai et Raivavae, les accalmies sont plus fréquentes avec toutefois quelques brèves averses isolées sous un ciel couvert. A Rapa, un voile épais occupe le ciel les deux jours, quelques averses sont attendues mercredi.

A Tahiti et Moorea, le ciel est passagèrement nuageux jusqu'à mardi midi puis peu nuageux ensuite jusqu'à mercredi soir. Quelques nuages gonflent du relief vers les côtes Sud et la Presqu'île les après-midi. Températures extrêmes prévues : 23 et 32 degrés Celsius.