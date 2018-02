Pluie : la vigilance jaune étendue aux Australes

Ce jeudi, les îles du Vent et îles Sous-le-Vent sont toujours en vigilance jaune pour les fortes pluies. Une accalmie est attendue vendredi.



Météo France a également placé l'ouest de l'archipel des Australes en vigilance jaune. ce jeudi, les prévisionnistes annoncent un temps instable sur Rimatara, Rurutu avec des averses et grains orageux. Ce temps gagnera Tubuai, Raivavae vendredi. A Rapa, temps ensoleillé les journées de jeudi et vendredi.