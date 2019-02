Papeete : les inscriptions pour la rentrée 2019/2020 se feront à la mairie

être téléchargés sur le site www.ville-papeete.pf

ou retirés puis déposés dûment remplis et accompagnés des pièces justificatives demandées (suivant les dispositions et modalités précisées dans le dossier)

A compter de la rentrée 2019/2020, les inscriptions scolaires dans les écoles (maternelles et élémentaires) publiques communales du premier degré se feront directement auprès de la mairie de Papeete et non plus dans les écoles.Les dossiers d’inscription ou de demande de dérogation (hors secteur) peuvent :à compter du mardi 12 février 2019, auprès du bureau de l’éducation, au rez-de-chaussée de la mairie, du lundi au vendredi entre 7 h 30 et midi.